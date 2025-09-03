L'acqua che sgorga sull'asfalto e manca nelle case: ecco Fiumarelle da Ariano Riparazioni su riparazioni ovunque ma senza mai risolvere il problema

Sono anni che allo stesso punto di località Fiumarelle ad Ariano Irpino, l'acqua sgorga sull'asfalto, a volte si ferma e puntualmente dopo un pò ricompare. Riparazioni su riparazioni anche qui ma senza mai risolvere il problema.

Parliamo della strada che si imbocca di fronte a Villa Sorriso e che da una vicina cappellina prosegue verso valle, da un lato senza sbocco e dall'altro in direzione Casone-Orneta.

E' una situazione davvero assurda. I residenti, non sanno più a chi rivolgersi. Un'altra pardita evidente ci viene segnalata a Cardito lungo la statale 90 delle puglie davanti ad alcune attività commerciale.

Ma l'elenco è lunghissimo da un capo all'altro della città. E l'acqua intanto continua a mancare nelle case. Ne sanno qualcosa dalla scorsa notte gli abitanti di rione San Pietro a causa di un guasto alla condotta i cui lavori di scavo sono attualmente in corso.