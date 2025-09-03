Ariano potenzia i servizi per l’infanzia: aumentano i posti nei nidi comunali Entro il 10 settembre, il consorzio sociale A1 pubblicherà il bando per le iscrizioni

Il comune di Ariano Irpino rafforza l’offerta dei servizi per l’infanzia. Entro il 10 settembre, il Consorzio Sociale A1 pubblicherà il bando per le iscrizioni ai nidi comunali.

Oltre al micronido comunale di piano di zona e al servizio per l’infanzia dei Martiri, da quest’anno le famiglie potranno iscrivere i propri figli anche al nuovo micro-nido d’Infanzia sito in località Orneta, con 29 posti disponibili, servizio a tempo pieno, servizio mensa incluso.

La nuova struttura rientra nella tipologia “Nido e Micro-Nido d’Infanzia”, nell’ambito dell’Area Responsabilità familiari e diritti dei minori, secondo quanto previsto dal Catalogo dei servizi – Sezione A del Regolamento regionale n. 4 del 7 aprile 2014, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 107 del 23 aprile 2014.

Grazie a questo ampliamento, i posti disponibili nei nidi comunali del territorio passano da 30 a 80, offrendo un sostegno concreto alle famiglie.

Il sindaco Enrico Franza ha espresso soddisfazione per l’incremento dell’offerta pubblica a favore dei nuclei familiari arianesi.

L’assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario ha ringraziato il presidente del consorzio sociale A1, Augusto Morella, e il direttore Enzo Solomita, sottolineando la sinergia tra comune e consorzio che ha reso possibile questo importante risultato.

Un passo significativo che si inserisce nel solco tracciato dalla Legge n. 1044/1971, la prima normativa italiana sui nidi d’infanzia, che definisce tali strutture come "servizi sociali di interesse pubblico", con l’obiettivo di "provvedere alla temporanea custodia dei bambini, assicurare un'adeguata assistenza alle famiglie e facilitare l'accesso delle donne al lavoro, nel quadro di un sistema di sicurezza sociale completo.”

I nidi d’infanzia sono fondamentali non solo per la custodia, ma anche per la formazione e la socializzazione dei bambini da 0 a 3 anni, oltre che per il sostegno alla genitorialità.

Il potenziamento dei servizi per l’infanzia è stato possibile grazie all’impiego dei fondi Fsc e Fua del comune di Ariano Irpino, in collaborazione con il consorzio delle politiche sociali - Ambito A1.