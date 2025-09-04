Ariano: una buona notizia che solleva anche il grande Cristo a San Liberatore Il comune approva il progetto della strada che collega il Santuario.

Avrà sicuramente un volto più sereno e di gioia anche il grande Cristo con le mani rivolte al cielo che domina nella ridente contrada San Liberatore ad Ariano Irpino dopo la lieta notizia: l'approvazione del progetto della strada che collega il Santuario.

Ad annunciarlo è il presidente Acli e del comitato Ata di Ariano Irpino Angelo Maria Schiavo che in una dettagliata nota, ricostruisce l'annosa vicenda.

"A nome della popolazione, intendo ringraziare il sindaco Enrico Franza e il dirigente dell'area tecnica Angelo Morella per l'impegno profuso.

L’amministrazione comunale con delibera n. 179 della G.M. ha approvato il finanziamento dell’opera per un importo pari ad euro 659.661,92.

Percorso storico. Ecco i vari passaggi

"A seguito di numerosi incontri avuti sulle problematiche della contrada di San Liberatore, ed in particolare quello del 06-04-2023, dopo ampia rappresentazione del problema, il sindaco e i suoi collaboratori, garantirono di effettuare urgente sopralluogo, per stabilire i modi e gli interventi da farsi.

In quella occasione, l parroco don Antonio Surdi e il presidente del comitato Ata con la delegazione, ringraziarono il sindaco per l’attenzione manifestata e ribadirono che, tale incontro aveva un solo obiettivo: "La valorizzazione del Santuario di San Liberatore". Si ricorda che, in merito a tale richieste, il prefetto, con sua nota n .0039225 dell’ 11-05-23, invitava il comune ad adoperarsi alla soluzione del problema.

Il presidente del Circolo Acli Aps di Ariano Irpino, nonché responsabile del Comitato Ata di San Liberatore, in data 10-02-25, incontrava il sindaco affinchè desse mandato al dirigente dell’Ufficio Tecnico Angelo Morella, di effettuare un sopralluogo generale sulla viabilità in questione per stabilire gli interventi da effettuare.

In data 13-02-25, il dirigente Angelo Morella, in collaborazione del responsabile di zona Angelo Maria Schiavo, effettuavano un sopralluogo generale per constatare la reale e precaria situazione in cui versava la strada principale e quelle collaterali al Santuario di San Liberatore.

A sopralluogo effettuato, si decide in primo luogo di sistemare la strada principale (Ariano-San Liberatore), e di eseguire tutti gli interventi di ripristino delle strade collaterali ed adiacenti, per un perfetto ammaliamento dell'intera rete.

Il sindaco Enrico Franza, a conoscenza di quanto emerso dal sopralluogo, dà mandato al dirigente Morella di elaborare tutti gli interventi tecnici dovuti, con un progetto che mira alla valorizzazione del Santuario prima e del territorio dopo. Il resto è storia di questi giorni con l'approvazione del finanziamento dell'opera".