Arcella: c'è attesa per il concerto della Little Swing orchestra

Sabato 6 settembre dalle 20,30, nella cornice verde della villa comunale di Arcella il comune di Montefredane e il centro studi "Monsignor Spiniello" propongono una godibilissima serata allietata dalla Little swing orchestra con la voce preziosa di Rita Corrado e un gruppo di magnifici strumentisti.
Il programma spaziale dalle hit più amate del momento al repertorio anni 90 e novanta fino a brani di swing energico. Un punto di ristoro di alto livello renderà più accattivante la serata.
Classici internazionali, revival disco anni 80-90, le hit più amate del momento.
Franco Paolo Perreca sax alto
Tommaso Russo sax alto
Salvatore Marchese sax tenore
Andrea Iavarone trombone
Carmine Natale tromba
Pietro Casaburi pianoforte
Biagio Orfitelli basso
Biagio Balisicano batteria
Rita Corrado voce