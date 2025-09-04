Arcella: c'è attesa per il concerto della Little Swing orchestra

Un punto di ristoro di alto livello renderà più accattivante la serata

Montefredane.  

Sabato 6 settembre dalle 20,30, nella cornice verde della villa comunale di Arcella il comune di Montefredane e il centro studi "Monsignor Spiniello" propongono una godibilissima serata allietata dalla Little swing orchestra con la voce preziosa di Rita Corrado e un gruppo di magnifici strumentisti.

Il programma spaziale dalle hit più amate del momento al repertorio anni 90 e novanta fino a brani di swing energico. Un punto di ristoro di alto livello renderà più accattivante la serata.

Franco Paolo Perreca sax alto

Tommaso Russo sax alto

Salvatore Marchese sax tenore

Andrea Iavarone trombone

Carmine Natale tromba

Pietro Casaburi pianoforte

Biagio Orfitelli basso

Biagio Balisicano batteria

Rita Corrado voce

