ArianoArena e Family Run: ecco tutte le disposizioni al traffico

Per la manifestazione podistica di domenica 7 settembre "ArianoArena e Family Run" è stata disposta la chiusura temporanea al traffico, regolarmente segnalata con appositi cartelli, con divieto di transito veicolare dalle ore 9.15 alle ore 11.15, attraverso l'ordinanza dirigenziale numero 48 del 29.08.2025, lungo le seguenti strade:
Via Castello, via Tribunali, via D’Afflitto, piazza Plebiscito, via Roma, piazza Duomo, corso Europa, via Intonti, via XXV Aprile, via Mancini, via Marconi, prolungamento Marconi, via Albanese, piazza Garibaldi, via Giulio Lusi, viale Tigli, via Matteotti, via Sant'Antonio, via Martiri Accoli, via Ginestra.
Il tratto di via Martiri compreso tra intersezione Ottaggio e intersezione ex SS414 (Bivio di Montecalvo), nonché la via Sant'Antonio, saranno percorribili a senso unico con direzione di marcia periferia-centro.
La sospensione temporanea sarà attuata, entro la fascia oraria sopra indicata, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, fino al transito del veicolo recante il cartello “Fine gara”, con immediata e progressiva riapertura al transito.
La Asd Marathon Club Ariano Irpino, società organizzatrice dell’evento, invita tutta la cittadinanza a prendere parte alla manifestazione, applaudendo gli atleti lungo il percorso, e ad essere direttamente protagonisti partecipando alla Family Run, passeggiata sportiva aperta a tutti. Si invita la popolazione inoltre, in caso di necessità, di anticipare l’utilizzo delle strade indicate, prima delle 09.15.