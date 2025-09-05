Lions Ariano: torna l'iniziativa nazionale "zaino sospeso"

Anche quest’anno i Lions di Ariano Irpino aderiscono al service di rilevanza multidistrettuale e nazionale dello "Zaino sospeso".
L’idea del Service “Zaino Sospeso” nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare, in un momento storico di grandi difficoltà economiche, le spese per acquistare il materiale scolastico.
Piena adesione dalla cartolerie di Ariano Irpino, Montecalvo Irpino, Melito Irpino e Casalbore.
Il progetto consiste nell’individuazione di punti di raccolta quali cartolerie, librerie e simili, in cui effettuare la raccolta del materiale scolastico di qualsiasi genere, acquistato e donato liberalmente da chi entra nei vari esercizi.
Tutti i materiali scolastici raccolti verranno consegnati alle famiglie tramite le associazioni o le parrocchie del territorio.