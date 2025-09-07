In bici con AvBike Woman: "La lotta contro la violenza riguarda tutti noi"

Il commento del consigliere regionale Maurizio Petracca

in bici con avbike woman la lotta contro la violenza riguarda tutti noi
Avellino.  

"Bellissima iniziativa questa mattina ad Avellino, una pedalata speciale, nata per lanciare un messaggio forte e chiaro: NO alla violenza, in particolare contro le donne. Ogni forma di violenza va censurata e tutti gli strumenti sono utili sul fronte della sensibilizzazione e dell'educazione.
Un gesto semplice, quello di salire in bici, che diventa simbolo di una comunità che non resta indifferente.
Lo sport, con i suoi valori di rispetto e solidarietà, può e deve essere veicolo di consapevolezza e cambiamento.
Grazie agli organizzatori, a partire dalla mia amica Emilia Falciano, e a tutti i partecipanti: ecco la dimostrazione che la lotta contro la violenza riguarda tutti noi, ogni giorno. E anche il contrasto alla violenza deve vederci tutti impegnati, in prima linea". Così il consigliere Maurizio Petracca presente stamane all'iniziativa organizzata da Avbike woman

