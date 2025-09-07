In bici con AvBike Woman: "La lotta contro la violenza riguarda tutti noi" Il commento del consigliere regionale Maurizio Petracca

"Bellissima iniziativa questa mattina ad Avellino, una pedalata speciale, nata per lanciare un messaggio forte e chiaro: NO alla violenza, in particolare contro le donne. Ogni forma di violenza va censurata e tutti gli strumenti sono utili sul fronte della sensibilizzazione e dell'educazione.

Un gesto semplice, quello di salire in bici, che diventa simbolo di una comunità che non resta indifferente.

Lo sport, con i suoi valori di rispetto e solidarietà, può e deve essere veicolo di consapevolezza e cambiamento.

Grazie agli organizzatori, a partire dalla mia amica Emilia Falciano, e a tutti i partecipanti: ecco la dimostrazione che la lotta contro la violenza riguarda tutti noi, ogni giorno. E anche il contrasto alla violenza deve vederci tutti impegnati, in prima linea". Così il consigliere Maurizio Petracca presente stamane all'iniziativa organizzata da Avbike woman.