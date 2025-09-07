Si rompe la condotta a Melito Irpino: domenica senz'acqua: ecco dove Crisi idrica, chiusure programmate ma anche l'improvvisa rottura di una condotta adduttrice

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa della rottura della condotta adduttrice in agro di Melito Irpino, l’erogazione idrica ai seguenti comuni è stata sospesa: Ariano Irpino, Grottaminarda, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova del Battista, Savignano Irpino, Greci, nonché le strutture ospedaliere e carcerarie di Ariano Irpino.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di Domenica 7 Settembre alle ore 06:00 di domani, Lunedì 8 Settembre, nei Comuni di: Frigento (Centro Urbano, Case popolari e Contrade: Pagliara, San Marco, Mattine,La Quarta, Piano Della Croce);

Gesualdo (Contrade Ariella, Carpignano, Torre Dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammia, San Silvestro, Pozzo del Principe, S. Elia, Catauro, Capo Del Gaudio e via Dante Alighieri); Lioni; Nusco (Via Ponnilo, via Macchia, Via Campo, via Chianola (1 e 2), via Tavernarsa e zone limitrofe, via Mito, via Bivio, via Ofanto, via Vannara, via Tagliabosco); Sturno;

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse; tuttavia, data la grave carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi prima dell’orario previsto.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità; tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.

Salle ore 22:00 di Domenica fino alle ore 06:00 di lunedì 8 Settembre, chiusure anche nei Comuni di: MUGNANO DEL CARDINALE;

QUADRELLE (serbatoio Alto); SIRIGNANO;