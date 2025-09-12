Trasporto e mensa scolastica, tutto pronto a Montoro per il nuovo anno I servizi

Tutto pronto a Montoro per i servizi scolastici con l’inizio del nuovo anno scolastico. Attivi i servizi di trasporto scolastico, mensa oltre all’erogazione delle cedole librarie e buoni libri digitali.

I servizi

I servizi, gestiti dal Settore Amministrativo del Comune, vedono da subito già attivi il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Le famiglie possono richiedere l’attivazione del trasporto fino al 30 settembre 2025. La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite lo sportello telematico del Comune di Montoro, accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica. Il servizio trasporto è previsto dal primo giorno del calendario scolastico, ovvero il 15 settembre 2025, fino al termine del 30 giugno 2026 per la scuola dell’infanzia.

Serrvizio mensa

Anche il servizio mensa sarà attivo dal 15 settembre 2025 fino al termine del 30 giugno 2026 per la scuola dell’infanzia. Il servizio è fruibile, esclusivamente, tramite prenotazione online sulla piattaforma Telemoney da parte del genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. L’iscrizione alla mensa è necessaria anche per gli alunni già iscritti negli anni scolastici precedenti. L’accesso alla piattaforma avviene tramite autenticazione con SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Inoltre, per tutte le scuole dell’infanzia e primarie che usufruiscono del servizio mensa è prevista l’entrata in vigore di un nuovo menù validato dalla ASL che favorisca e promuova una corretta alimentazione nell’ambito del servizio di refezione fornito agli alunni. Un esito che dimostra il grande lavoro sinergico svolto da parte di tutti i soggetti coinvolti per il benessere dell'intera comunità scolastica.

Anche per l’erogazione delle cedole librarie per gli alunni della scuola primaria il Comune si è avvalso di una piattaforma digitale, con la modalità di generazione automatica delle cedole, associata direttamente all’alunno. Così come per la gestione dei voucher per l’acquisto dei libri di testo per le scuole secondarie di I° e II° grado, è stato inviato, tramite la piattaforma digitale, alle famiglie che hanno presentato richiesta, entro il termine del 26.08.2025, un pin univoco che consentirà di procedere all’acquisto di libri di testo presso le cartolerie accreditate e spendere il voucher entro il 30 maggio 2026.

L’utilizzo di servizi digitalizzati da parte dell’Ente Comune favorisce un immediato utilizzo da parte delle famiglie di tutti i servizi messi a disposizione nell’ambito scolastico.

Attualmente, sul territorio di Montoro sono presenti due Istituti Comprensivi “Abate Ferdinando Galiani” e “Michele Pironti” per un numero di studenti, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, che superano le 1700 unità. Usufruiscono del trasporto oltre 500 alunni mentre per la mensa si superano le 1000 unità.

Un impegno importante per la nostra struttura comunale; ma di grande rilevanza che garantiscono concretamente il diritto allo studio di tutti gli studenti, dai più piccoli ai più grandi -commenta il sindaco Salvatore Carratu’.

Nella nostra realtà comunale sono inoltre presenti ben due Istituti Secondari di II° Grado quali il “V. De Caprariis” e l’IPSEOA “Manlio Rossi Doria” che permettono ai nostri ragazzi di studiare nel nostro territorio senza spostarsi.