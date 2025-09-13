Ariano Biofestival d'Irpinia, Melito: "Occasione importante per il territorio" "Vi aspettiamo in villa comunale ad Ariano Irpino"

Continua questa sera l'appuntamento con l'Ariano Biofestival d'Irpinia in Villa Comunale con la cena di questa sera ed il pranzo di domenica.

L'evento si arricchisce con la presenza dei mercatini bio lungo il viale degli ippocastani ed i talk pomeridiani con numerosi ospiti sul palco del Biofestival.

"Un appuntamento con il mondo del biologico, un incontro con il territorio, con le tante aziende agricole e ristorative, con le eccellenze della nostra Irpinia, un'occasione importante di promozione territoriale". Ad affermarlo è il delegato al commercio Andrea Melito - facendo squadra il nostro territorio con le nostre aziende possono realmente e finalmente confrontarsi evidentemente acquisendo e confermando consapevolezza delle proprie risorse e potenzialità".