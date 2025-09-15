"Abbiamo bloccato il concerto di Frezza: i gesti che mima rispediti al mittente" Il sindaco di Montefredane torna sul caso del concerto annullato nel suo comune

"Abbiamo bloccato il concerto di Frezza, perchè i gesti che mima vanno ignorati e respinti al mittente. Non è un modello per i giovani. Vogliamo una comunità di Montefredane legata a modelli ispirati a buonsenso e legalità. Con l'ausilio del proprietario del locale abbiamo annullato l'evento Frezza, evitando che dovessi produrre una ordinanza sindacale per bloccare l'evento". Così il sindaco Ciro Aquino questa mattina in un video torna sul caso del concerto, programmato presso una struttura pubblica, di Frezza. Il leghista Ciro Aquino, primo cittadino di Montefredane,ha bloccato l’evento dell’artista, che ha annunciato l'appuntamento in un video, mimando il gesto della pistola e lanciando minacce.

Il video tik tok

Il breve video su tik-tok del trapper per dare appuntamento in Irpinia ai suoi fans mimando il gesto della pistola: "Amma fa caré tutte cose", avava scatenato l'impegno del sindaco per bloccare l'evento. Il trapper napoletano Frezza, all'anagrafe Luigi Ernani Frezza si sarebbe dovuto esibile il 27 settembre presso la struttura a Montefredane, comune dell'hinterland di Avellino.

Il sindaco leghista

Ma il sindaco Ciro Aquino, che ha aderito di recente alla Lega, ha bloccato di concerto con i proprietari l'evento musicale: Frezza è solito comunicare i suoi appuntamenti musicali attraverso video sui social che fanno sempre discutere e suscitano polemiche perché inviterebbero a comportamenti violenti. "Ragà m'arraccumman ci vediamo il 27 settembre", dice parlando dello show previsto a Montefredane. Il video che ha suscitato tante polemiche era stato postato sui social anche dal deputato di Avs, Emilio Borrelli.