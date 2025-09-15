Don Milani, plesso Pasteni ad Ariano: "La pace la costruiamo insieme" La bella accoglienza nella scuola primaria all'insegna del rispetto e creatività

L'accoglienza nella scuola primaria del plesso Pasteni, istituto comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Ariano Irpino, è stato un abbraccio caldo e vibrante alla pace.

I bambini, con occhi pieni di curiosità e cuori aperti, hanno immerso se stessi nel tessuto della convivenza, del rispetto e dell'armonia.

Ogni bambino ha donato un mattoncino colorato, un frammento della propria creatività e del proprio sogno di pace. Un gesto semplice eppure profondo, perché ogni manufatto ha portato con sé un messaggio silenzioso: un sorriso, un abbraccio, un gesto di condivisione. Tutti questi mattoncini sono stati poi intrecciati insieme per erigere il muro della pace, un simbolo tangibile dell'impegno collettivo verso un mondo dove la gentilezza e la comprensione sono fondamenta incrollabili.

La scuola è diventata così un crocevia di energie positive, un luogo dove i bambini imparano che la pace non è solo un ideale, ma un'azione quotidiana.

Il muro della pace, eretto davanti alla scuola, resterà a testimoniare il potere dei piccoli gesti, della creatività e dell'unione. Un invito silenzioso a tutti - bambini, insegnanti, genitori - a continuare a costruire, mattone dopo mattone, un mondo più accogliente e armonioso.

La mano di ogni alunno ha contribuito a creare qualcosa di bello e grande insieme agli altri. La pace è un'opera collettiva, e qui, al plesso Pasteni, è diventata un'opera d'arte vivente.