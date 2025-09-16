Niente portafiori e lumini al cimitero: scatta il divieto a Montoro, è polemica Nel cimitero di Aterrana

Stop a portafiori e lumini a cimitero, una scelta di decoro" spiegano i responsabili. Succede a Montoro, in provincia di Avellino dove L’Arciconfraternita dello Spirito Santo di Aterrana ha stabilito che dal 1° luglio 2025 è vietato lasciare portafiori, lumini e qualsiasi altro oggetto a terra davanti ai loculi e agli ossari. Un provvedimento approvato all’unanimità dai confratelli e consorelle, che giustificano la scelta con la necessità di “ripristinare il decoro del cimitero” e di “evitare litigi” tra familiari per lo spazio disponibile.

Nello specifico i familiari hanno avuto tempo fino a giugno per rimuovere gli oggetti, poi è stato il direttivo stesso a procedere alla rimozione forzata. E c’è già chi annuncia di voler chiedere un ripensamento, affinché non si arrivi a cancellare gesti semplici ma profondi, come accendere un lume o deporre un fiore ai piedi di una tomba.

Paese diviso e polemiche sui social per un provvedimento che ha scatenato una incredibile ondata di commenti sui social .