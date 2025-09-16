Estate arianese: "Grazie a tutti per la straordinaria risposta e collaborazione" Parla il sindaco Enrico Franza a nome dell'intera amministrazione comunale

Estate arianese, i ringraziamenti a tutti i protagonisti di una programmazione di successo

Il bilancio dell’estate 2025, così com’è stata la precedente stagione, è senza dubbio più che positivo: la città di Ariano è tornata a popolarsi grazie a manifestazioni apprezzate per i contenuti, per la varietà e per la puntuale organizzazione.

Ariano è decisamente tornata ad essere un punto di riferimento per il territorio tutto ed è questo grazie alla straordinaria collaborazione e sinergia tra l’ente e le molteplici realtà che rendono unica la città.

Con il mese di settembre si chiude il calendario dell’estate arianese che per tre mesi ha regalato a cittadini e turisti numerosissimi eventi.

"Un’estate che s’adda verè”, questo lo slogan che ci ha accompagnato in questo lungo viaggio” - dichiara il sindaco Enrico Franza - “che ha illuminato l’intera città e che restituisce un volto che non bada più ai fasti di una volta, ma di una comunità viva e contemporanea. Si è fatta decisamente vedere Ariano, e direi anche sentire, e di questo ne siamo enormemente orgogliosi".

A chiusura degli eventi il sindaco Franza, e tutta l’amministrazione, desiderano ringraziare tutti i protagonisti della programmazione estiva:

"Ad Ariano, da giugno a settembre, si sono susseguite ininterrottamente molteplici manifestazioni indirizzate ai vari target di età: eventi gastronomici, mostre, spettacoli teatrali, tornei, concerti, proiezioni all’aperto e tanto altro.

Il cartellone è nato grazie al forte spirito di collaborazione che ci ha visto quotidianamente impegnati a fianco di associazioni, artisti, comitati, cittadini e molte altre realtà del nostro territorio.

Un lavoro instancabile di tante persone che, facendo squadra, hanno regalato serate emozionanti e piacevoli a cittadini e turisti. A nome nostro e dell’intera amministrazione comunale esprimiamo i più sentiti ringraziamenti e complimenti a: associazioni, comitati, aziende, scuole di danza, centri sportivi, musicisti, professionisti, pubblici esercizi, volontari e privati cittadini e tutte le realtà che hanno aderito con entusiasmo alla programmazione estiva. Nonché, all’organizzazione e alla logistica dei grandi appuntamenti con i concerti di Serena Brancale e Tony Esposito.

Ringraziamo gli uffici comunali, la polizia locale, il personale dell’area tecnica, la protezione civile comunale e tutte le forze dell’ordine. E in ultimo, ma non in ultimo, un grazie a tutto lo staff della comunicazione che ha raccontato questa magica avventura con professionalità e responsabilità, grazie estate arianese. Grazie Ariano".