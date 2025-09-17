Provano a consegnare droga in carcere: denunciati nell'avellinese A Sant'Angelo dei Lombardi

Stavano per consegnare dosi di sostanze stupefacenti al congiunto recluso nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, ma prima che intervenissero le unità cinofile della Polizia Penitenziaria se ne sono disfatti abbandonandole nel bagno della sala colloqui. Lo riferisce Emilio Fattorello, consigliere nazionale del Sappe. Nei successivi controlli nella loro auto, sono stati trovati cento grammi di hashish nascosti in un pannolino per bambini. Nei confronti della famiglia, residente a Napoli, è scattata la denuncia a piede libero alla Procura di Avellino.