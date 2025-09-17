Gesualdo: evento speciale nel giorno del ricordo dell'ultima messa di Padre Pio Benedizione del busto del santo, della lampada e olio votivo

Evento straordinario in Irpinia a Gesualdo. Lunedì 22 settembre, veglia di preghiera nella chiesa di San Nicola in occasione della benedizione del busto di San Pio da Pietrelcina, donato dallo studio d'arte Cave Michelangelo di Massa Carrara del cavaliere Franco Barattini.

L'appuntamento è alle ore 19.30. Nel corso dell'avvenimento ci sarà anche la benedizione della lampada e dell'olio offerto dal gruppo di preghiera di Padre Pio di Gesualdo.

Il 22 settembre è la data importante in cui Padre Pio ha celebrato la sua ultima messa prima di spirare poi il giorno successivo, il 23 settembre 1968 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo. In quella circostanza svenne, lasciando tutti sgomenti in lacrime.

Sempre lunedì 22 settembre alle 21.00: ci sarà il concerto meditazione e la lettura delle epistole di Padre Pio. Sabrina Caprarella soprano, Renato Fucci organo, Vittorio Maschile flauto, Silvano Fusco violoncello. Alle 22.00 la lettura del beato transito e benedizione con la reliquia del santo.

Il parroco Padre Enzo Gaudio invita tutti a partecipale allo straordinario evento. "Si ringraziano le autorità religiose, civili e militari, il cavaliere Franco Barattini, Valerio Petruzzo, le associazioni di volontariato Anpas e Fratres di Gesualdo, pro loco e gruppo parrocchiali.