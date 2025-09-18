Ariano: area industriale da giorni al buio a Camporeale Un disservizio che preoccupa non poco, essendo la zona esposta continuamente alla malavita foggiana

Area industriale da giorni al buio a Camporeale ad Ariano. "Che facciamo, aspettiamo che torni ad affacciarsi nuovamente la malavita foggiana in questa zona purtroppo da sempre nel mirino?"

E' quanto si chiedono, residenti e imprenditori. Basta farsi un giro nei pressi dell'autodemolizione Bernardo per rendersi conto della grave situazione. Un film già visto. Un disservizio continuo che per la verità non si è mai risolta.

Nella zona lungo la statale 90 delle puglie è in atto la sostituzione dei corpi luce a led. Viene rivolto un appello al comune e al servizio preposto alla manutenzione ad adoperarsi al più presto.