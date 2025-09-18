Mirabella Eclano: la meravigliosa notte gialla di Coldiretti Avellino L'evento nella splendida cornice del Belvedere e di piazza XXIV maggio

Nella splendida cornice del Belvedere e di piazza XXIV maggio dell’antica Aeclanum la meravigliosa notte gialla di Coldiretti Avellino.

Nel pomeriggio lavori didattici per i più piccoli e merenda contadina. A seguire c'è stata un'interessante e pregevole tavola rotonda coordinata magistralmente dal giornalista Annibale Discepolo che ha visto una discussione da cui sono scaturiti importanti spunti di riflessione sul futuro delle aree interne e dei giovani.

Presente il prefetto di Avellino Rossana Riflesso, il direttore dell’ Asl di Avellino Maria Concetta Conte, Luigi Moio ordinario di enologia dell’Università degli studi di Napoli, il direttore generale dell’Asl di Caserta Antonio Limone, la presidente di Coldiretti Avellino Veronica Barbati e il padrone di casa il sindaco Giancarlo Ruggiero, a cui vanno i più vivi ringraziamenti per l’ospitalità da parte di Coldiretti. Subito dopo lo street food contadino con le aziende di Campagna Amica.

Riflettori puntati sulle eccellenze del territorio, il turismo di qualità e la lotta allo spopolamento. L'impegno di Coldiretti non cesserà minimamente. Tanti sono stati finora i risultati raggiunti. Un lavoro incessante e importante che non cesserà.