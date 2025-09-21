Cantine Run, un successo la prima edizione: gran finale a Santo Stefano del Sole Saluti in piazza con il sindaco Santoli e l'assessore Capriglione per i 500 anni del comune

Non un semplice motogiro ma un modo nuovo di scoprire e sentire il territorio, in gruppo, all'insegna della fratellanza. E' stata un successo la prima edizione di Cantine Run, evento pensato e realizzato dagli Indian Bikers Mc South Italy Avellino. Attraverso strade e tornanti, scorci e paesaggi della terra del vino, tra degustazioni, visite guidate ed eventi il corteo di motociclisti è approdato, per il gran finale, a Santo Stefano Del Sole.

Partenza dalla Blood Brothers di via Tedesco ad Avellino, poi la prima tappa nella Cantine Antonio Caggiano a Taurasi. Seconda tappa a Santo Stefano del Sole presso Domenico Urciuoli Viticoltore. Brindisi e saluti a Santo Stefano del Sole per salutare i 500 anni di storia di autonomia del piccolo comune gioiello in provincia di Avellino.

Vigorito: in moto per il viaggio tra gusto e storia

"Lo scopo è quello dello stare insieme esplorando la nostra terra, i suoi tesori. - Spiega Gaetano Vigorito presidente Indian Bikers Mc South Italy Avellino-. Alcuni paesaggi, luoghi e scorci anche per me sono stata una incredibile scoperta. La giornata è trascorsa all'insegna della vera buona e sana compagnia. Sono tanti i bikers arrivati anche da fuori provincia. Ci auguriamo che seguano altre edizioni di questa iniziativa, che abbiamo realizzato con il cuore e con un pizzico d'orgoglio nel valorizzare i nostri territori, fieri e autentici delle aree interne". Presenti tanti centauri come gli Indian Bikers Mc South Italy di Benevento.

Santoli: noi paese del bello e dell'accoglienza

Soddisfatto anche il sindaco di Santo Stefano del Sole Gerardo Santoli, che ha voluto personalmente accogliere i biker per un ultimo lungo brindisi estivo di celebrazione dei 500 anni di storia di indipendenza del piccolo comune irpino. "E' stata una lunga estate di eventi- Anche stasera ci saranno altri appuntamenti dal sapore etnico e speciale. Siamo grati a biker che hanno fatto tappa da noi , approdando nella nostra piazza donando una atmosfera sensazionale e unica. Santo Stefano si conferma paese del bello e dell'accoglienza, degli eventi, della tradizione e dell'unicità. Un anno che conferma una incredibile inversione di tendenza con più nati e più famiglie che scelgono il nostro comune per vivere e mettere radici".

Matilde Capriglione: Santo Stefano e il suo futuro

Soddisfatta l'assessore Capriglione: i nostri paesaggi, la nostra gente, i nostri luoghi e tradizioni sono il vero attrattore. Oggi accogliamo i bikers con immensa gioia, la stessa che ci tiene coeasi in questa amministrazione nel realizzare idee e progetti che tengono Santo Stefano del Sole salda nelle sue radici, ma sempre proiettata verso un futuro migliore e possibile per i nostri giovani".