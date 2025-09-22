Avellino doppia processione per San Pio: domani strade chiuse e divieti in città Ordinanza e strade chiuse per le due processioni: ecco la mappa dei divieti

La Polizia Municipale di Avellino ha disposto limitazioni alla circolazione per martedì 23 settembre 2025, in occasione di due processioni religiose dedicate a San Pio da Pietrelcina. Le misure sono state adottate “per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità” e sono contenute nelle ordinanze dirigenziali n. 540 e n. 541/2025, firmate dal tenente colonnello Domenico Sullo.

Chiuse le strade tra Cappuccini e Santa Maria delle Grazie

Il primo provvedimento, emesso su richiesta del parroco della chiesa Santa Maria delle Grazie, padre Angelo Damiano Ruocco, riguarda la processione che avrà inizio alle ore 19:30. Durante lo svolgimento sarà vietata la circolazione in Piazzale Padre Carmelo Giugliano, via Guido Bentivoglio, via Lorenzo Ferrante, via Camillo Cappuccini, via Camillo Cavallo e rampa Santa Maria delle Grazie-Tuoro.

La seconda processione

La seconda ordinanza, legata alla richiesta di padre Marcello Cannavale, parroco della chiesa Santa Maria Assunta in Cielo, stabilisce analogo divieto a partire dalle 19:30 per il percorso della processione lungo via Umberto Nobile (Centro Caritas), via Aversa e via Vittorio Fiorentino.

In entrambi i casi, l’attuazione della segnaletica e dei dispositivi di traffico è affidata all’A.C.S., mentre i controlli sul rispetto dei provvedimenti competono alle Forze di Polizia. Le ordinanze, pubblicate all’albo pretorio online dal 22 settembre al 7 ottobre 2025, hanno effetto immediato e annullano disposizioni precedenti. I cittadini interessati possono presentare ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.