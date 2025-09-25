"Quali scelte per il ben vivere nelle aree interne e città nel mezzogiorno" Dialogo tra Ernesto Maria Ruffini e Domenico Cersosimo

Il Laboratorio per la felicità pubblica e l’Associazione “Più uno” promuovono martedì 30 settembre alle ore 18.00 un incontro online sul tema: "Quali scelte per il ben vivere nelle aree interne e nelle città del Mezzogiorno".

Dialogano sul tema: Ernesto Maria Ruffini avvocato e scrittore e Domenico Cersosimo economista e Presidente dell’associazione Riabitare l’Italia. Introduce e modera Ettore Rossi.

Coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica. L'incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook del laboratorio per la felicità pubblica.