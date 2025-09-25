Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori 2025: Ingv fa tappa ad Ariano Un viaggio nelle geoscienza all'interno dell'incantevole villa comunale del tricolle

Un’esperienza immersiva, educativa e coinvolgente, rivolta a bambini e adulti, per scoprire i fenomeni naturali che modellano il nostro pianeta: terremoti, vulcani e ambiente.

Sarà possibile concedersi un aperitivo o un caffè con un ricercatore chiacchierando di geoscienze con la formula dello speed-date e spaziando dai dubbi sui fenomeni geofisici alle curiosità più disparate.

Per chi invece volesse toccare con mano i fenomeni naturali sarà possibile entrare in prima persona nella realtà dei terremoti e dei vulcani con exhibit interattivi.

La realtà aumentata garantirà agli ospiti la suggestiva discesa nella camera magmatica di un vulcano oppure l’esperienza conoscitiva di una scossa di terremoto in un ambiente domestico. Inoltre sarà possibile volgere lo sguardo da una prospettiva insolita: come è il Pianeta Terra visto dall’alto?

Scopriamolo insieme, venerdì 26 settembre dalle 17.00 alle 2.00 presso il Greener bar nella incantevole Villa Comunale di Ariano Irpino. Ingresso Gratuito