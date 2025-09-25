Sport, salute e servizio civile, se ne parla con "Mercogliano in Movimento" Domenica il forum e gli eventi

Un forum tematico con al centro sport, salute e servizio civile. L'appuntamento con "Mercogliano in Movimento" è per domenica 28 settembre alla 19 con il forum dal titolo "Costruire il futuro con energia: sport, salute e servizio civile". In piazza Attanasio, il piazzale antistante la storica piscina comunale di Mercogliano, sarà una serata di musica e divertimento, prima con il folk napoletano di Soleluna, alle ore 21, e a seguire, alle ore 22, con lo spettacolo di Peppe Iodice. Alle ore 19, nella piscina Arturo Volpe, a fare gli onori di casa saranno il sindaco Vittorio D'Alessio, il vicesindaco Stefania Di Nardo e l'assessore Giuseppe Barone. Previsti gli interventi di Flaviano Di Grezia, responsabile del Servizio Civile, Bruno Iovino e di Giuseppe Saviano Delegato Coni. Le conclusioni saranno affidate all'onorevole Vincenzo Alaia consigliere regionale e presidente della commissione sanità della Regione Campania. L'evento patrocinato dalla Città di Mercogliano e Servizio Civile Universale vuole offrire un momento di confronto e sinergia tra giovani, amministratori e protagonisti del mondo dello sport per ragionare insieme su strategie condivise. Il servizio civile si conferma occasione irrinunciabile di formazione e impegno nel mondo di enti e pubbliche amministrazioni, assicurando a milioni di giovani esperienze formative importanti e strategiche. Si parlerà di questo e molto nel corso del forum che vedrà riuniti politici e referenti del comparto per una serata all'insegna di sport, salute e divertimento.