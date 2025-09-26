"Bene l'asfalto sulla statale 90: ma vi siete persi in un bicchiere d'acqua" Ecco che cosa è accaduto ad Ariano Irpino

Anas provvede ad asfaltare alcuni tratti della statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino, dalla variante Manna al versante opposto fino a località Turco.

L'impresa incaricata ha eseguito un ottimo lavoro eliminando alcune criticità ben note. Nulla da dire. Ma come sempre e non per colpa degli addetti ai lavori ci si perde è proprio il caso di dirlo in un "bicchiere d'acqua".

Ha dell'incredibile quanto accaduto in prossimità della rotatoria Incontro. Per una questione di competenze tra enti, in questo caso Anas e comune di Ariano Irpino, si è preferito lasciare un piccolissimo tratto, tra l'altro il più disastrato non asfaltato. Con i mezzi e bitume sul posto già pronti e all'opera, sarebbe bastato a nostro avviso una sorta di dialogo e accordo tra i due enti per asfaltare l'intero tratto rimasto incompleto. Per dirla in parole ancora più semplici il comune non è stato per niente intelligente ad approfittare dell'occasione.

E lo ripetiamo stiamo parlando di poche decine di metri dal tunnel alla rotatoria Incontro. Davvero assurdo e inconcepibile.