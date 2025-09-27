Montoro, il comandante della compagnia di Solofra in visita al Comune Tutti i presenti hanno ribadito l’impegno per una collaborazione efficace

Questa mattina, la visita ufficiale del nuovo comandante della compagnia carabinieri di Solofra al Comune di Montoro, capitano Daniele De Filippo.

All’incontro erano presenti, oltre al capitano, De Filippo, il Comandante della Stazione Carabinieri di Montoro, Luogotenente Angelo Iacuzio, il Sindaco di Montoro, Salvatore Carratù, il Comandante della Polizia Municipale, Roberto Troisi e il Consigliere Comunale delegato alla sicurezza Francesco Cirino .

Il sindaco ha accolto il capitano De Filippo esprimendo gli auguri di tutta l'amministrazione Comunale per il nuovo incarico e sottolineando l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza del territorio come la necessità di incrementare l'organico dei carabinieri per un controllo più efficace, in particolare nelle aree che destano maggiore preoccupazione tra i cittadini.

Da settimane i paesi del comprensorio sono stati colpiti da un’ondata di furti e altri episodi incresciosi che hanno riportato nel dibattito pubblico il tema sicurezza.

Tutti i presenti hanno ribadito l’impegno per una collaborazione efficace e proficua con il nuovo comandante. Al capitano Daniele De Filippo gli auguri di buon lavoro dalla Città di Montoro.