Lavori di asfalto nelle ore di punta: caos lungo la statale 90 ad Ariano Gente impossibilitata a raggiungere in tempo i luoghi di lavoro e mezzi pubblici intrappolati

Gente impossibilitata a raggiungere in orario i luoghi di lavoro, mezzi pubblici nel caos con tabelle di marcia saltate. La settimana inizia con un lunedì nero lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino. Code pesantissime e rallentamenti all'altezza di località Turco in direzione Camporeale. Un inferno sia in direzione Napoli che Bari.

Va bene i lavori di asfalto del manto stradale da parte di Anas ma non è concepibile effettuarli alle 8 del mattino nell'orario di punta.

"Sono interventi da effettuare di notte o quantomeno all'aba - ci dice indignato uno degli automobilisti in coda - è davvero assurdo". Ci va ancora più duro un'altro conducente diretto all'ospedale Frangipane-Bellizzi per una visita: "La ciucciaggine degli enti e di chi dovrebbe vigilare".

E' già accaduto nei giorni scorsi sul versante opposto, sempre in orari poco consoni della mattinata e pomeriggio e nessun provvedimento è stato preso.