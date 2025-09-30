Internet in tilt a Montefredane: sollecito urgente da parte del sindaco Il primo cittadino si fa portavoce del crescente disagio

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, si fa portavoce del crescente disagio e della grave preoccupazione espressa dai cittadini del suo comune e di altri centri della provincia di Avellino, a causa dei persistenti e inaccettabili disservizi sulla rete internet in fibra ottica.

Negli ultimi quindici giorni, numerosi residenti, studenti, professionisti e imprese locali hanno subito un drastico peggioramento della qualità della connessione, che si manifesta con instabilità e, in molti casi, con l'impossibilità di utilizzare la rete. Le velocità di navigazione, che dovrebbero attestarsi su 1 Gigabit, precipitano a pochi kilobyte, rendendo vane attività fondamentali come lo studio a distanza, il lavoro agile e l'accesso ai servizi digitali essenziali.

L'infrastruttura, finanziata con risorse pubbliche e completata oltre sei mesi fa, avrebbe dovuto ridurre il divario digitale, ma sta invece generando nuove forme di esclusione.

Le segnalazioni inoltrate ai singoli gestori telefonici non hanno prodotto alcun miglioramento, con le responsabilità che vengono sistematicamente ricondotte alla gestione della rete, la quale, ad oggi, non ha ancora risolto le criticità.

"Non è accettabile che un'infrastruttura strategica, realizzata con fondi pubblici e con l'obiettivo primario di garantire a tutti i cittadini il diritto a una connessione stabile, veloce ed efficiente, finisca per creare nuove barriere digitali a causa di ritardi e disservizi non giustificati," dichiara il sindaco Ciro Aquino.

L'amministrazione comunale di Montefredane chiede pertanto a tutti i gestori coinvolti di intervenire con la massima urgenza per ripristinare il pieno e corretto funzionamento della rete.

Contestualmente, il sindaco Aquino solleciterà l'attenzione delle istituzioni competenti a livello regionale e nazionale, affinché venga fatta piena chiarezza sui motivi di tali ritardi e si garantisca il rispetto degli impegni presi con la comunità.