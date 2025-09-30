Arco nudo, master femminile: ancora un oro per Marianna Rogazzo L’arciera del Tricolle si è cimentata nella sua prima gara stagionale indoor

Ancora un oro per Marianna Rogazzo, arco nudo, master femminile. L’arciera del Tricolle si è cimentata nella sua prima gara stagionale indoor, con bersagli di 40 cm. di diametro posti alla distanza di 18 metri, con punteggi dall’1 al 10, con il diametro del 10 pari a 4 cm. per l’arco nudo che, a differenza dell’arco compound ed olimpico, per regolamento, non può utilizzare alcun mirino per colpire il bersaglio.



La competizione interregionale si è tenuta a Roccapiemonte domenica 28 settembre 2025 ed è valevole per la qualifica al prossimo campionato italiano nonché regionale.