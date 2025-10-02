Crisi idrica, stanotte chiusure notturne dell'acqua in Irpinia: ecco dove Ecco la comunicazione di Alto Calore

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Venerdì 3 Ottobre, nei Comuni di: AIELLO DEL SABATO; FORINO; MERCOGLIANO; MONTEFORTE IRPINO; MUGNANO DEL CARDINALE; SAN MICHELE DI SERINO (rurale); SUMMONTE.

Chiusura notturna del serbatoio a servizio del Comune di Frigento in programma anche dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Venerdì 3 Ottobre 2025. Elenco delle Contrade e delle zone interessate: Pagliara, Mattine, San Marco, La Quarta, Piano della Croce, Lappierti, Panizza, Parco, Cortiglio, Case popolari. Stessi disagi per la chiusura notturna del serbatoio a servizio del Comune di Gesualdo dalle ore 22:00, di oggi alle ore 06:00 di domani, Venerdì 3 Ottobre, nelle seguenti Contrade e zone: Ariella, Carpignano, Torre Dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammia, San Silvestro, Pozzo del Principe, Sant’ Elia, Caturo, Capo Del Gaudio, via Dante Alighieri.