"Statt cit tu, annasl a me": quante volte avete sentito questa frase dei nonni Generazioni a confronto a Flumeri nella sala della confraternina di San Rocco

"Statt cit tu, annasl a me". E' stata la frase che ha fatto da slogan quest'anno alla tradizionale festa dei nonni e degli angeli a Flumeri.

Nella sala della confraternita di San Rocco, generazioni a confronto insieme ai nonni. Ci ha pensato Tony Lucido a raccogliere in sala emozioni e aneddoti durante il convegno. Iniziativa portata avanti da anni con grande passione ed impegno da Antonietta Raduazzo, presidente dell'associazione Bagliori di Luce Odv e consigliere Cesvo Lab.

"I nonni sono un patrimonio, da preservare, salvaguardare e custodire. Un bagaglio di esperienza quotidiana di cui far tesoro ogni giorno - ci dice Francesco Giacobbe presidente della protezione civile flumerese, presente in sala insieme ad alcuni volontari.

Convegno preceduto da una celebrazione religiosa officiata dal vice parroco di Flumeri.

"I nonni sono come le stelle, illuminano il nostro cammino - ha affermato Antonietta Raduazzo - sono la nostra forza. Non si può avere un futuro senza radici".

Come ogni anno sono stati premiati i nonni più longevi del paese. Tra le autorità presenti il consigliere provinciale Franco Di Cecilia. Iniziativa promossa dall'associazione Bagliori di Luce e Cesvo Lab Irpinia Sannio.