Casalbore: inaugurata la nuova sede del centro sociale polivalente La soddisfazione del sindaco Emilio Salvatore

"Abbiamo vissuto un momento importante per la nostra comunità: l’inaugurazione della nuova sede del centro sociale polivalente Maria Santissima delle Nevi, nuovamente ospitata nei locali al piano seminterrato del ristrutturato municipio, dopo i lavori di efficientamento energetico che avevano temporaneamente trasferito il centro a palazzo Gambarota".

Ad affermarlo con soddisfazione è il sindaco di Casalbore Emilio Salvatore.

"Alla presenza di circa cinquanta soci, insieme al presidente del centro Costantino Salvatore, abbiamo avuto l’onore di tagliare il nastro e di riconsegnare ai nostri concittadini uno spazio che rappresenta un punto di riferimento prezioso per la vita sociale e comunitaria di Casalbore.

La cerimonia è stata arricchita dalla benedizione del parroco Padre Gabriele Marino, che con la sua presenza ha dato un significato ancora più profondo a questo momento.

Un ringraziamento speciale anche alla presidente della Pro Loco Pangea, Marilisa Ignelzi, che ha partecipato in rappresentanza delle associazioni locali, confermando la vicinanza e la collaborazione tra le realtà associative del nostro paese.

Nel mio intervento - afferma Salvatore - ho voluto sottolineare il valore fondamentale delle nostre “persone mature”, come amo definirle, che con la loro esperienza, il loro impegno e la loro vitalità continuano a essere una colonna portante della nostra piccola comunità.

Dopo i saluti e l’intervento del Presidente, abbiamo condiviso insieme un momento conviviale gustando le deliziose pietanze preparate con cura e generosità dalle socie del Centro.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, e un augurio sincero affinché la nuova sede continui ad essere un luogo di incontro, amicizia e crescita per tutti".