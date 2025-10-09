Festival radici migratorie: "Dalle radici al cielo, il circo che danza 2.0" Prima assoluta al teatro Comunale di Lacedonia l'8 novembre 2025 alle ore 20.30

Dopo aver incantato il pubblico romano al teatro Parioli Costanzo di Roma, Il circo che danza 2.0 approda in prima assoluta a Lacedonia, nell’ambito del festival delle radici migratorie, con un nuovo spettacolo-evento dal titolo: “Dalle radici al cielo”.

Un’occasione straordinaria per vivere un’esperienza artistica senza precedenti, resa gratuita e accessibile a tutti grazie al sostegno di Glocal Think, del Comune di Lacedonia e della Dmo Montagna d’Amare, in collaborazione con la Montecristo.



Grazie all’iniziativa dei fratelli Longo- Alberto Longo, direttore generale del Centro di Produzione di Circo Contemporaneo Lazio e Valerio Longo, direttore artistico - lo spettacolo unisce la maestria del circo contemporaneo alla raffinatezza della danza.

Sul palco si incontrano gli artisti del Centro di Produzione di Circo Contemporaneo Lazio e della compagnia ArteMakìa, insieme ai danzatori del Balletto di Roma, storica istituzione con oltre 64 anni di attività, simbolo di un dialogo continuo tra tradizione e innovazione. In “Dalle Radici al Cielo” - pensato ad hoc per il nostro Festival - il linguaggio del corpo si trasforma in narrazione poetica, i gesti diventano radici che si innalzano verso il cielo, portando lo spettatore in un viaggio emozionale oltre i confini delle discipline.



La voce narrante di Emanuela Sica, autrice dei testi e direttrice artistica del Festival, accompagna lo spettacolo in un racconto poetico e visionario che fonde corpo, parola e musica in una mappa emozionale universale. Un’esperienza imperdibile, pensata per coinvolgere, sorprendere e unire, per annullare i confini e far vibrare le radici, trasformandole in un linguaggio comune di appartenenza e libertà.



Ma non è finita qui: dopo la prima assoluta di Lacedonia, lo spettacolo delle Radici sarà presentato a livello nazionale a Matera, il 18 e 19 novembre 2025, in occasione di ROOTS-IN - Borsa Internazionale del turismo delle origini, evento di riferimento per la promozione culturale e territoriale italiana. In quell’occasione, Glocal Think, insieme al Festival delle Radici e alla Dmo Montagna d’Amare - format progettuali integrati della piattaforma Glocal - sarà presente per mostrare un modello di rete territoriale e culturale che unisce arte, turismo e identità locale, portando il messaggio delle “radici in movimento” su scala nazionale.