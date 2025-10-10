Sorgenti a secco, stop all'acqua stanotte in Irpinia: ecco in quali comuni Lungo elenco di paesi dove stanotte mancherà l'acqua, cittadini esasperati

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00, di oggi, alle ore 06:00 di domani, Sabato 11 Ottobre, dei serbatoi a servizio dei seguenti Comuni: Altavilla Irpina (Gemelli), Montefredane (centro urbano), Parolise, Salza irpina, San Potito Principato Ultra, Sorbo Serpico. Stessi disagi dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Sabato 11 Ottobre, nei Comuni di: Frigento (Centro Urbano, Case popolari e Contrade: Pagliara, San Marco, Mattine, La Quarta, Piano Della Croce); Gesualdo (Contrade Ariella, Carpignano, Torre Dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammia, San Silvestro, Pozzo del Principe, S. Elia, Catauro, Capo Del Gaudio e via Dante Alighieri); Nusco (Via Ponnilo, via Macchia, Via Campo, via Chianola (1 e 2), via Tavernarsa e zone limitrofe, via Mito, via Bivio, via Ofanto, via Vannara, via Tagliabosco); Sant’Angelo Dei Lombardi (centro Urbano, Casa Circondariale).

