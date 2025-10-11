Bando strade, Franza: "Prima di parlare di treni persi documentatevi" Il sindaco di Ariano: "Chi aspira a governare la città inizi dalle regole e dalla conoscenza"

"Ariano non ha partecipato al bando strade perché non poteva: la Dgr regionale escludeva i comuni con ristori ambientali superiori a 3 mln € (pari al massimale del bando).

Ariano è in questo caso, come altri comuni, destinatari anch'essi di fondi di ristoro superiori a tre milioni di euro. Ariano è destinataria di oltre 18 milioni di euro". A chiarirlo in una nota è il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.

"La politica è una cosa seria: prima di parlare di ‘treni persi’ - aggiunge - leggete gli atti sul burc. E chi aspira a governare la città inizi dalle regole e dalla conoscenza". Qualcuno diceva: "Conoscere per deliberare".

Il nuovo piano strade della Regione Campania prevede un investimento di un miliardo di euro. Coinvolti 485 comuni che hanno candidato un proprio progetto. A beneficiarne in modo particolare le aree interne.