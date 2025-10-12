Montevergine faro di fede e speranza: aumentano i pellegrini per Mamma Schiavona Numeri in crescita ogni domenica

Montevergine, cresce il flusso di fedeli e pellegrini al Santuario di Mamma Schiavona: la Basilica cuore del Giubileo della Speranza. Continua a crescere il numero di fedeli e pellegrini che ogni giorno raggiungono il Santuario di Maria Santissima di Montevergine, segno di una devozione sempre viva e di un profondo desiderio di spiritualità.

Negli ultimi mesi si è registrato un trend in costante aumento, con una presenza significativa di giovani e gruppi di pellegrini che scelgono di raggiungere il Santuario a piedi, percorrendo i sentieri della fede per incontrare “Mamma Schiavona”, simbolo di accoglienza e misericordia.

Un momento particolarmente intenso per la comunità cristiana, che vive il Giubileo della Speranza, e nel quale la Basilica di Montevergine è stata designata come luogo giubilare, richiamando ancora più visitatori e fedeli da tutta Italia e dall’estero.

Ogni domenica alle ore 11.00, la Santa Messa è celebrata dall’Abate di Montevergine, don Riccardo Luca Guariglia, che ricorda con forza l’importanza della preghiera a Maria in un periodo delicato per l’umanità, segnato da conflitti e incertezze ma anche da una rinnovata ricerca di speranza.

Il Santuario, che ogni anno accoglie circa due milioni di pellegrini, si conferma uno dei principali luoghi di culto cattolico in Italia, meta di gruppi parrocchiali, movimenti di preghiera, associazioni, scolaresche e fedeli singoli.

I mesi di maggio e ottobre, dedicati alla devozione mariana, rappresentano il momento di maggiore affluenza, con pellegrinaggi che si articolano in momenti di preghiera, recita del Rosario, partecipazione alla Santa Messa e visite al Museo.

Montevergine, nel cuore della Campania, continua così a essere un faro di fede e speranza, un luogo dove la preghiera incontra la tradizione e dove ogni pellegrino trova conforto e pace ai piedi di Maria.

