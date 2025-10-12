Dopo 8 giorni Yari torna a casa, era a Torre del Greco: merito del microchip Iannace: necessario dotare di microchip gli animali, è stato essenziale

Dopo otto giorni è tornato a casa. Sparito a San Leucio del Sannio recuperato dal suo padrone a Torre del Greco, Yari è finalmente tornato nella sua casa, dal suo padrone, il primario della Breast Unit del Moscati di Avellino, Carlo Iannace. "Tutto merito del microchip - spiega Iannace- colgo l 'occasione per invitare tutti a munire il proprio animale di microchip: una scelta di sicurezza, civiltà e necessaria".

Iannace non si è mai arreso

Sui social si erano mobilitati in centinaia per aiutarlo nelle ricerche: e alla fine è stato ritrovato il suo cane. "Quando mi ha contattato l'Asl siamo corsi a Torre del Greco. La gioia è stata immensa, era il cane della mia mamma". Racconta Iannace.

Yari, il ritorno

L’amato amico a quattro zampe, che era sparito suscitando grande preoccupazione, è stato infatti rintracciato a Torre del Greco. La notizia del ritrovamento ha suscitato grande gioia e sollievo non solo nel dottore Iannace, ma anche tra tutti coloro che avevano seguito con affetto la vicenda e condiviso appelli sui social per favorire il rientro a casa dell’animale.

Un lieto fine che testimonia ancora una volta quanto sia forte il legame tra il dottore e la sua comunità, ma anche la seria riflessione su come e quanto sia importante dotare di microchip gli animali. Una seria e concreta soluzione contro smarrimenti e randagismo.