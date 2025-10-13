Arcieri del Tricolle: ancora un oro e due argenti Grande successo alla gara Indoor di Napoli

Un oro e due argenti per gli Arcieri del Tricolle alla gara interregionale indoor tenutasi a Napoli domenica 19 ottobre 2025.



La gara, come di consueto, si è disputata su due turni (uno di mattina ed uno di pomeriggio) con classifica unica, con bersagli posti a 18 metri.

Nella classifica finale Marianna Rogazzo, arco nudo, master femminile, ha conquistato l’oro e si è già posizionata al quinto posto nella classifica nazionale, valevole per i prossimi campionati italiani ed al primo posto nella classifica regionale, valevole per il prossimo campionato regionale.

Primo posto anche per la dodicenne Matilde Puorro, arco olimpico, giovanissimi femminile, che ha conquistato anch’ella l’oro.

Meritato secondo posto per la neofita Piligra De Delfinetti Lucia Sharon arco nudo, seniore femminile, che ha conquistato un argento.

Viva soddisfazione espressa dal coach Domenico Paonessa degli Arcieri del Tricolle per i risultati ottenuti anche in questa gara interregionale.