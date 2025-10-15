Si rompe condotta a Montoro: niente acqua nei comuni Emergenza idrica senza fine programmate inoltre anche stanotte altre interruzioni nell'erogazione

Emrgenza idrica senza fine in Irpinia, Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che a causa di lavori di riparazione di una condotta adduttrice nel territorio del Comune di Montoro, tuttora in corso, è sospesa l’erogazione idrica, fino alle ore 17:00 di oggi, nei Comuni di: CONTRADA; FORINO; MONTORO.

Sorgenti a secco

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Giovedì 16 Ottobre, nei Comuni di: MUGNANO DEL CARDINALE; SIRIGNANO. Stessi disagi a Frigento (Case popolari, Contrade Pagliara, Mattine, San Marco, La Quarta, Piano della Croce); Gesualdo (Contrade Ariella, Carpignano, Torre Dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammia, San Silvestro, Pozzo del Principe, S. Elia, Catauro, Capo Del Gaudio e via Dante Alighieri); Lioni; Nusco (Serbatoio Rurale, località San Pancrazio, Via Chianola 1 e 2, Via Mito, Via Bivio, Via Vannara, Via Ponnilo Via Campo, Via Ofanto, Via Tagliabosco, Via Macchia, Via Tavernarsa); Paternopoli (Centro abitato, Contrade: Piana Del Bosco, Bovane, Cerreto, Salice, Calore, Nocelleto e zone limitrof e); Sant’Angelo Dei Lombardi (centro urbano, Istituto Penitenziario); Sturno. Altavilla Irpina (Gemelli), Grottolella (centro urbano), Montefredane (centro urbano), Parolise, Pratola Serra (rurale), Salza irpina, San Potito Principato Ultra, Sorbo Serpico.