Scende dal camion per andare a lavoro e muore a 42 anni: la tragedia di Agostino Montoro piange Agostino Ingino. Lascia moglie e figlia di 4 anni

Montoro in lutto per la morte di Agostino Ingino, 42 anni, morto ieri mattina nel napoletano, stroncato da un malore. Agostino, ieri mattina, stava aspettando che aprisse il cantiere per scaricare del cemento a Torre del Greco. Era sceso dal suo camion quando si è sentito improvvisamente male. Agostino ha avvertito un dolore allo stomaco e ha deciso di risalire nella cabina.

All’apertura un adetto non vedendolo partire ha bussato allo sportello. Visto che Agostino non rispondeva, l'uomo ha aperto lo sportello e lo ha trovato esanime. La salma del 42enne, dopo i primi accertamenti, è stata subito restituita ai familiari.

Agostino amava il suo lavoro, non si tirava mai indietro e con la sua azienda stava sempre in prima linea.

Il giovane autotrasportatore lascia la moglie e una figlia di quattro anni. Dolore e cordoglio in tutto il montorese. L'uomo era particolarmente amato e stimato da numerosi irpini, e sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno attraversando i social.

