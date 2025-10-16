Crisi idrica, stanotte stop all'acqua in Irpinia: ecco dove L'elenco dei comuni interessati

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Venerdì 17 Ottobre,nei Comuni di: MUGNANO DEL CARDINALE; SIRIGNANO. Frigento (Case popolari, Contrade Pagliara, Mattine, San Marco, La Quarta, Piano della Croce); Gesualdo (Contrade Ariella, Carpignano, Torre Dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammia, San Silvestro, Pozzo del Principe, S. Elia, Catauro, Capo Del Gaudio e via Dante Alighieri); Nusco (Serbatoio Rurale loc. San Pancrazio, Via Chianola 1 e 2, Via Mito, Via Bivio, Via Vannara, Via Ponnilo Via Campo, Via Ofanto, Via Tagliabosco, Via Macchia, Via Tavernarsa); Paternopoli (Centro abitato, Contrade: Piana Del Bosco, Bovane, Cerreto, Salice, Calore, Nocelleto e zone limitrofe); Torella Dei Lombardi (tutta l’area rurale). Montefredane (Centro Urbano); Altavilla Irpina (Gemelli) e (Catena); Grottolella (Centro Urbano); Capriglia Irpina (Via Cioppoli).