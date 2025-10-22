Fismic: Cappotto elettorale alla Sai di Nusco

Nella fabbrica più tecnologica del gruppo Sira, composta prevalentemente da giovani al di sotto dei 30 anni, si sono tenute le prime elezioni delle RSU/RLS.
La Fismic/Confsal ottiene un risultato entusiasmante con l’elezione di 3 delegati che sono l'espressione dell'entusiasmo giovanile e la voglia di protagonismo per costruire un futuro migliore in Alta Irpinia.
Il trascinatore del gruppo è stato Christopher Camerlingo che ha ottenuto oltre il 70 % di consensi consentendo l’elezione di altri due delegati che sono Pasquale Mario e D'Apolito Luca.
La squadra Fismic si completa con il lavoro prezioso svolto da Valeria Schiavone e Giuseppe Leone.
I giovani dell'Alta Irpinia dichiara uno soddisfatto Zaolino, scelgono noi perché hanno recepito il messaggio della Fismic, Credibilità- Concretezza e Impegno
La concorrenza sindacale si nasconde dietro le sigle, noi invece ci mettiamo la faccia e questo fa la differenza.
In questa fase di poca credibilità sociale, dei partiti politici e dello stesso sindacato, bisogna ripartire dai giovani.
Dare fiducia, seguirli nell'affrontare i problemi e continuare nell'impegno coerente.
Alla Sai di Nusco recentemente c'è stata la visita del Ministro Urso e del gruppo dirigente di Invitalia.
La filiera dell'alluminio è stata una grande intuizione del Presidente Gruppioni e noi come sindacato, abbiamo contribuito alla concreta realizzazione di questo progetto.
A Camerlingo e a tutta la squadra, oltre ai miei complimenti si aggiungono quelli del segretario nazionale Roberto di Maulo.