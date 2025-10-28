Postamat esploso a Montecalvo, Santosuosso: "Siamo al paradosso" Tre mesi di lotte e disagi enormi per la popolazione, anziani soprattutto

"Siamo al paradosso se non al limite della vergogna!". L'unità mobile viene collocata presso la struttura scolastica di Palombaro, ancora non funzionante, mentre presso la struttura delle poste di Viale dei Pini sono iniziati I lavori. Domanda: perché delocalizzare l'unita mobile se a pochi metri dov'era prima (Viale dei Pini) si aveva a disposizione tutta la logistica? Energia elettrica e rete internet?

Lo denuncia indignato il direttore di Radio Ufita a Montecalvo Irpino Domenico Santosuosso. Una battaglia che sta portando avanti con grande determinazione e impegno sin dalla chiusura dell'ufficio postale a causa dell'esplosione del postamat lo scorso 29 luglio 2025. Clicca qui per leggere la cronaca. Tre mesi di lotte e disagi enormi per la popolazione, anziani soprattutto. E come se non bastasse ci si mette ora anche l'unità mobile...