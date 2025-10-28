Consorzio di bonifica dell'Ufita: si vota per il rinnovo degli organi sociali

L'appuntamento è per domenica 9 novembre 2025

Grottaminarda.  

Il consorzio di bonifica dell’Ufita ha indetto le elezioni per il rinnovo degli organi sociali,  per domenica 09.11.2025 dalle ore 8,00 alle ore 22,00.

Alle votazioni potranno partecipare i proprietari di immobili, siti nei 37 comuni del comprensorio, che siano in regola con il pagamento dei ruoli di bonifica.

Al fine di agevolare le operazioni di voto, sono stati definiti ben dodici seggi elettorali dislocati in diverse aree del comprensorio.

Per prendere visione dell’elenco completo degli aventi diritto al voto e per ogni ulteriore informazioni rivolgersi agli uffici del consorzio di bonifica dell’Ufita siti a Grottaminarda in via Aldo Moro, 58.

