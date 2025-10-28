Nusco da oltre 48 ore senz'acqua: mille persone a secco

"Contrade Bivio, Macchia, Chianole, Fontana Mauri, via Valle, Felitto, San Martino, Canale, Campo. Sono due giorni che qui l’acqua non arriva più.
L’autobotte inviata ha rifornito appena 3 o 4 famiglie, per un paio d’ore, e solo nel centro del paese. Il resto del territorio? Dimenticato".
A denunciarlo, a nome sei cittadini è il comitato "Uniamoci per l'acqua da Grottaminarda. L'unica voce libera e costante su questa infinita emergenza.
"Le voci dei cittadini: Sono 48 ore senza acqua. Siamo quasi mille persone, l’autobotte bastava per tre nuclei. Abbiamo segnalato più volte, L’Alto Calore è stata tartassara, ma nulla. Sul sito dell’Alto Calore, invece, tutto regolare: si parla di “chiusura notturna dalle 22 alle 6”. Peccato che a Nusco, come in decine di comuni irpini, l’acqua non torni neppure di giorno. E mentre l’emergenza cresce, l’unica notizia in evidenza sul portale aziendale è questa: “Sportelli chiusi al pubblico il 31 ottobre.” È questa la gestione dell’emergenza idrica? Cittadini senz’acqua, comuni abbandonati e comunicazioni che sembrano scritte per un’altra regione