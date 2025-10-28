Nusco da oltre 48 ore senz'acqua: mille persone a secco Uniamoci per l'acqua: "Comuni abbandonati e comunicazioni che sembrano scritte per un’altra regione"

"Contrade Bivio, Macchia, Chianole, Fontana Mauri, via Valle, Felitto, San Martino, Canale, Campo. Sono due giorni che qui l’acqua non arriva più.

L’autobotte inviata ha rifornito appena 3 o 4 famiglie, per un paio d’ore, e solo nel centro del paese. Il resto del territorio? Dimenticato".

A denunciarlo, a nome sei cittadini è il comitato "Uniamoci per l'acqua da Grottaminarda. L'unica voce libera e costante su questa infinita emergenza.

"Le voci dei cittadini: Sono 48 ore senza acqua. Siamo quasi mille persone, l’autobotte bastava per tre nuclei. Abbiamo segnalato più volte, L’Alto Calore è stata tartassara, ma nulla. Sul sito dell’Alto Calore, invece, tutto regolare: si parla di “chiusura notturna dalle 22 alle 6”. Peccato che a Nusco, come in decine di comuni irpini, l’acqua non torni neppure di giorno. E mentre l’emergenza cresce, l’unica notizia in evidenza sul portale aziendale è questa: “Sportelli chiusi al pubblico il 31 ottobre.” È questa la gestione dell’emergenza idrica? Cittadini senz’acqua, comuni abbandonati e comunicazioni che sembrano scritte per un’altra regione