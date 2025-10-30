Crisi idrica: stanotte stop all'acqua in Irpinia: ecco in quali comuni L'avviso dell'Alto Calore

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Venerdì 31 Ottobre, nei Comuni di: MONTEFORTE IRPINO (Alvanella) MONTORO (solo frazioni di: Misciano, Piazza Di Pandola, San Bartolomeo, Figlioli, Piano- zone alte-); MUGNANO DEL CARDINALE; SIRIGNANO. Frigento (Centro urbano, Case popolari, Contrade Pagliara, Mattine, San Marco, La Quarta, Piano della Croce); Gesualdo (Contrade Ariella, Carpignano, Torre Dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammia, San Silvestro, Pozzo del Principe, S. Elia, Catauro, Capo Del Gaudio e via Dante Alighieri); Nusco (località San Pancrazio, Via Ponnilo, via Macchia, Via Campo, via Chianola (1 e 2), via Tavernarsa e zone limitrofe, via Mito, via Bivio, via Ofanto, via Vannara, C.da Tagliabosco Montella, C.da Scuozzo Montella ) ; Paternopoli (Centro abitato, Contrade: Piana Del Bosco, Bovane, Cerreto, Salice, Calore, Nocelleto e zone limitrofe); Sant’Angelo Dei Lombardi (Centro abitato, Casa Circondariale,); Sturno; Torella Dei Lombardi (tutta l’area rurale). Altavilla irpina (Gemelli), Montefusco, Parolise, Santa Paolina, San Potito Principato Ultra, Sorbo Serpico.