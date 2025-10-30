Cesinali piange Antonio Fiore, custode delle tradizioni Il cordoglio in paese per la morte del già vicepresidente della Proloco

Cesinali e la sua frazione Villa San Nicola piangono un uomo umile, disponibile e cordiale: Antonio Fiore per decenni "mast e festa" dei festeggiamenti in onore di San Nicola e sempre presente a supporto di ogni evento cesinalese. "Questo Comitato vuole esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia Fiore stringendosi in un unico e grande abbraccio per farsi che il ricordo della splendida persona di Antonio Fiore non venga mai dimenticata...Buon viaggio Mast'Antò". Si legge in un post. Anche La Pro Loco di Cesinali si unisce al dolore per la scomparsa di Antonio Fiore.

"Storico vicepresidente della nostra associazione, sempre presente e attivo nel sociale, lascia un grande vuoto nella comunità.

Ci stringiamo al dolore del figlio Dario Fiore, Sindaco di Cesinali, e di tutti i familiari".

