Grottaminarda: nuove assunzioni al comune

Due nuove assunzioni al comune di Grottaminarda attraverso la procedura di "Interpello elenco idonei” graduatoria concorso Asmel.
Con il profilo professionale di istruttore amministrativo (Area degli Istruttori), assunte a tempo pieno ed indeterminato Annarita Melucci e Pasqualina Barbiero.
"Prosegue il percorso di rafforzamento dell'organico comunale e di attuazione della programmazione del fabbisogno del personale – spiega l'assessore delegato al personale, Franca Iacoviello - Le nuove assunzioni si inseriscono nel quadro delle politiche di potenziamento dei servizi comunali, in linea con gli obiettivi dell'ente.
È con grande piacere che diamo il benvenuto a due nuove dipendenti che entrano a far parte della squadra comunale. Sono convinta che le loro competenze e il loro entusiasmo saranno un valore aggiunto per il nostro comune, contribuendo a renderlo ancora più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini.
Auguriamo loro un proficuo percorso di lavoro, ricco di soddisfazioni e di impegno per il bene della nostra comunità".
"Continua l’opera di rafforzamento dell’amministrazione comunale - aggiunge il sindaco Marcantonio Spera – un lavoro che proseguirà con determinazione e rinnovato vigore per fare di Grottaminarda una grande città".