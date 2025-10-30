Ariano incanta il Santuario di Pompei: è la tradizione che si rinnova L'esibizione del coro della cattedrale e della parrocchia di Santa Maria dei Martiri

Come da tradizione si è rinnovata l'esperienza degli arianesi a Pompei, tanto cara al compianto don Antonio di Stasio.

Il coro della cattedrale e quello della parrocchia di Santa Maria dei Martiri hanno fatto tappa insieme nel Santuario dedicato alla Vergine Miracolosa.

Insieme alla comitiva arianese e ai sacerdoti anche il vescovo Sergio Melillo. Un evento che si rinnova da oltre 10 anno, particolarmente sentito dai coristi arianesi.

Un pomeriggio di grande gioia e aggregazione per le due corali del tricolle, che hanno incantato con la loro melodia e bravura il Santuario di Pompei.

Ottobre è un mese particolarmente intenso e spirituale dedicato alla preghiera del Rosario quest’anno, illuminato da un evento straordinario: la canonizzazione del Fondatore Bartolo Longo avvenuta a Roma il 19 ottobre.

Lo scorso 26 ottobre è stata celebrata la santa Messa di ringraziamento per la canonizzazione di Bartolo Longo. presieduta dal Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del dicastero per le Cause dei Santi.