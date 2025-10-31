Multe e caos nei pressi dell'ospedale ad Ariano, Franza: "Ecco una prima svolta" Approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un'area parcheggio con 58 posti auto

Caos e multe lungo via Maddalena, zona Ponnola ad Ariano Irpino, nelle aree adiacenti l'ospedale Frangipane-Bellizzi dove scarseggiano i posti auto. Una situazione incresciosa che ha generato malumori e comprensibili proteste da parte di tante persone giunte anche da fuori provincia per accedere agli ambulatori ospedalieri e nel frattempo contravvenzionate dalla polizia municipale.

E' di pochi giorni fà la creazione di una prima aree di sosta, pochi posti gratuiti ma comunque utili lungo la salita a senso unico a ridosso di rione San Pietro. Ieri sera invece la delibera di giunta, già pubblicata sull'albo pretorio, relativa all'approvazione del progetto esecutivo per i lavori di sistemazione delle aree di sosta in via panoramica.

E' stato il sindaco Enrico Franza a darne notizia:

"Premesso che questa amministrazione comunale ha avviato opere di rigenerazione e sistemazione delle aree urbane, nell’ambito di questo obiettivo, è stata individuata un’area interessata dalla sosta delle auto lungo la via Panoramica accanto alla caserma dei carabinieri. Si tratta di uno spazio urbano, ex deposito del sale, abbandonato e non organizzato,

Il numero di posti auto oggi disponibili nell’area è di circa 38, attraverso la previsione di progetto si raggiungerà il numero di 58 posti auto.

L'opera prevede due interventi principali: l’ampliamento dell’area di parcheggio esistente e la costruzione di una scala di collegamento dall’area di parcheggio alla strada adiacente dalla quale si accede direttamente sulla via San Tommaso che è diretta verso l’ospedale.

Progetto di fattibilità tecnico economica, redatto dal tecnico comunale Antonio Castello, dipendente di ruolo dell’ente, per l'importo complessivo di € 23.451,71, di cui € 16.766,59 per lavori (compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.798,11) ed € 6.685,12 per somme a disposizione dell’amministrazione".