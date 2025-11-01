Ariano: flusso ordinato e ininterrotto nel cimitero e fiera di Ognissanti Domani mattina alle 9.30 la celebrazione del vescovo Sergio Melillo

Flusso ordinato e ininterrotto nel cimitero di Ariano Irpino nel giorno della ricorrenza di Ognissanti. Come ogni anno, a supporto della polizia municipale, risulta essere preziosa, per evitare ingorghi l'opera dei volontari del gruppo comunale protezione civile. Un compito per la verità non facile, tenuto conto della scarsità di posti auto nel piazzale.

Non è in funzione così come lo scorso anno il servizio navette da parte dell'Amu. A richiederlo sono state soprattutto le persone anziane e qualche religiosa. Lamentele da parte dei visitatori per la chiusura del cimitero nella giornata di ieri e venerdì alle 12.00. In molti avrebbero preferito l'orario continuato, così come avverrà oggi e domani. Sul posto anche una volante della polizia per garantire la sicurezza.

Nella piccola chiesa i sacerdoti si stanno alternando nella celebrazione delle messe a partire dalle 8.00. Si andrà avanti ogni ora fini alle 19.00. Domani mattina, giornata della commemorazione dei defunti, alle 9.30 è prevista la presenza del vescovo Sergio Melillo. Operativi tutti i box adibiti alla vendita di fiori e ceri. Buon afflusso anche qui. Molti gli emigranti ritornati nel paese d'origine per far visita ai propri cari.

In periferia nel piano di zona la tradizionale fiera di ognissanti. Anche qui flusso ordinato. Una mattinata baciata dal sole e coincisa anche con il mercato del sabato dell'ortofrutta e prodotti tipici nel piazzale adiacente il palazzetto dello sport.